Sorrento-Giappone: si rinnova il gemellaggio con Kumano

Taglia il traguardo dei vent’anni il patto di gemellaggio tra Sorrento e la città giapponese di Kumano. Questa mattina, la firma della conferma del protocollo, da parte del sindaco di Kumano, Kaiji Kawakami e di Sorrento, Massimo Coppola, che ha sottolineato l’importanza della partnership tra le due realtà. “Un sodalizio caratterizzato da scambi didattici tra le nostre scuole, organizzazione di rassegne culturali, valorizzazione di arti e artigianato – commenta il sindaco Coppola – In questi ultimi due anni, caratterizzati dall’emergenza sanitaria, abbiamo rafforzato i rapporti con Kumano anche con corsi di alfabetizzazione della lingua giapponese e italiana, e di approfondimento delle tradizioni nipponiche e di quelle locali, nel pieno convincimento che oggi, nell’attuale scenario internazionale, questi incontri promuovano un ideale di fratellanza tra i popoli”. Importante centro turistico del Giappone, circa 17mila abitanti, per una superficie di circa 365mila chilometri quadrati, ricco di sorgenti termali, corsi d’acqua navigabili, coltivazioni di agrumi ed una lunga costa dove da giugno ad agosto si riversano migliaia di turisti, Kumano è stato nominato Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 2004 dall’Unesco, per i suoi “Siti sacri e vie dei pellegrini nei monti di Kii”.