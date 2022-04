Sorrento, gara pubblica per l’affidamento dell’area di Via Califano intitolata a Don Luigi Verde

Il Comune di Sorrento, con Delibera n. 57 dell’1 aprile 2022, intende affidare per un triennio, a soggetto terzo con pregressa esperienza, dell’area di Via Califano, intitolata al sacerdote Don Luigi Verde, con annesso servizio bouvette e parco giochi, in uso a questo Ente, tramite gara pubblica al rialzo su canone a quantificarsi riservata ai soggetti indicati dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016.

Precisa che negli atti di gara, sulla scorta di precedenti affidamenti, dovranno prevedersi la gratuità di fruizione dell’area da parte dell’utenza esterna e l’obbligo per l’affidatario di curare, a sue esclusive spese, l’apertura e la custodia dell’area per almeno 10 ore al giorno (media annua, variabile in base alle stagioni) e la sua pulizia quotidiana, nonché la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’area medesima (inclusi cancelli, ringhiere, strutture destinate a parco giochi e zone destinate a giardino e verde) e di organizzare attività varie per bambini e ragazzi, salvo il suo diritto di gestire il servizio bouvette nel rispetto della normativa commerciale.