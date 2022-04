Sorrento Futsal, prossimi appuntamenti. Weekend importante per il Sorrento Futsal che scenderà in campo già domani alle 15, alla tensostruttura di Sant’Agnello, per affrontare il Mama Futsal San Marzano. La gara sarà disputata a porte chiuse. Domenica mattina alle 11, invece, sarà il turno dell’U19 che, in trasferta al Gymnasium, incontrerà lo Scafati Santa Maria e proverà a chiudere il campionato al terzo posto.