Sorrento, eventi e turismo 2022.  Tra semafori e sensi unici alternati, incrementano  gli atavici problemi  di viabilità.

Se sul Corso Italia , senza non poche difficoltà, sono stati ripresi i lavori, nessuna novità si registra per il Nastro Verde e il Nastro Azzurro. Dove tra frane e smottamenti il traffico continua ad essere regolato da sensi unici alternati. Forti criticità, con le quali continuano a misurarsi cittadini e operatori turistici, ma che se non arginate potrebbe condizionare, tra eventi e manifestazioni, il prosieguo della promettente stagione 2022.

Ancora una volta si registrano innumerevoli polemiche circa lo stato critico che in più punti si continua a rilevare lungo la rete viaria del territorio sorrentino. In particolar modo sui tratti delle Strade Statali, 145 (Nastro Verde) e 163 (Nastro Azzurro) che collegano il territorio con il capoluogo e la costiera amalfitana e pertanto di primaria importanza per l’economia turistica locale. Dove, a causa di frane e smottamenti, da mesi , il traffico viene regolato da semafori e quindi a senso unico alternato. Criticità che sebbene sopportabili durante il periodo invernale, tuttora , a stagione turistica ormai avviata, sembrerebbero non essere affrontate in modo concreto.

Sotto accusa la totale mancanza di programmazione e senz’altro di responsabilità da parte di chi di dovere nell’arginare quelle che senz’altro sono stati eventi straordinari ma con i quali, una località turistica di fama internazionale, ma dalla fragile morfologia, deve pur confrontarsi. In particolar modo se si è finalmente protagonisti di manifestazioni di un certo rilievo che in questo primo scorcio di stagione si è riusciti a portare sul nostro territorio. Inutile nascondersi dietro a un dito quando eventi come “Sorrento Roads by 1000 Miglia” e “Rolex Cup” , voluti con estrema determinazione dal nuovo corso amministrativo, sono costretti a fare i conti con tale assurde situazioni. Se, dopo aver acquisito ulteriori pareri, sono ripresi i lavori sul Corso Italia, in località “Sottomonte” (un ‘opera che consentirà la messa in sicurezza del tratto di strada tra vico I Rota e vico II Rota), non si registra alcun riscontro in merito ai sensi unici alternati regolati da un semaforo sia sul Nastro Verde (dove tale disposizione ta iniziando a condizionare l’entrata e l’uscita di un grande albergo nelle vicinanze) che sul Nastro Azzurro (unica via di comunicazione con la costiera amalfitana) a causa delle frane registrate nella prima parte dell’inverno appena trascorso.

Quando in entrambi i casi, a causa delle costanti piogge, parte della carreggiata franò a valle. Se in località “Sottomonte” il Sindaco ha individuato la soluzione, nonostante ostacoli e problemi che su vari fronti , in questo periodo, stanno interessando l’Amministrazione comunale, per quanto riguarda tali situazioni al momento non si rileva alcuna presa di posizione da parte del Comune né tanto meno dell’Anas. Probabilmente tale stato di cose è da attribuire ad ataviche situazioni inerenti alla impossibilità di un territorio che, pur contribuendo alla crescita dell’economia regionale e nazionale, non riesce ad essere rappresentato e pertanto farsi sentire in modo concreto, nelle sedi istituzionali di un certo livello. – 07 aprile 2022 – salvatorecaccaviello.