Sorrento: domenica 24 aprile l’ultimo appuntamento dell’Isola del Tesoro itinerante a Priora.

Domenica 24 Aprile dalle 10 alle 12.30 in località Priora nei pressi della chiesa parrocchiale si svolgerà l’ultimo appuntamento dell’isola ecologica itinerante del tesoro per il recupero dell’olio esausto di natura domestica. A tutti coloro che conferiranno almeno 10 litri di olio esausto sarà data in premio una bottiglia di olio extravergine d’oliva prodotto da aziende agricole locali. Inoltre sarà consegnata anche una tanichetta per il recupero dell’olio esausto. La tappa di Priora giunge al termine di un ciclo di tre appuntamenti itineranti, dopo le analoghe iniziative svoltesi a Piazza Angelina Lauro e a Casarlano. L’ iniziativa è promossa dalla società Penisolaverde congiuntamente all’assessorato all’ambiente del comune di Sorrento. “Dopo il grande successo che ha consentito di recuperare circa 2000 litri di olio nei primi due appuntamenti iniziali – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco – concluderemo il percorso itinerante di recupero dell’olio esausto a Priora. L’iniziativa proseguirà comunque tutti i giorni presso l’isola ecologica cittadina di Via San Renato. Si tratta di un’attività particolarmente apprezzata dalla cittadinanza, che ha sempre partecipato attivamente a tutte le iniziative organizzate sul territorio. Grazie al recupero itinerante dell’olio esausto negli ultimi anni abbiamo ottimizzato in maniera significativa lo smaltimento di questo rifiuto altamente inquinante, che se fosse scaricato in mare attraverso i rubinetti di casa, avrebbe forti ripercussioni su tutto l’ecosistema marino, oltre a danneggiare le stesse tubature. Si tratta di piccole ma importanti iniziative, che uniscono alla tutela ambientale anche la promozione del territorio e delle nostre eccellenze enogastronomiche, come l’olio extravergine prodotto da aziende locali, che viene donato ai cittadini come incentivo”.