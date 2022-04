Sorrento: concluso l’appuntamento di raccolta degli oli esausti a Priora, conferiti oltre 500 litri. “Appena concluso l’appuntamento di raccolta degli oli esausti a Priora dove sono stati conferiti oltre 500 litri – ha detto il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, da sempre in prima linea per l’ambiente –. A tutti i partecipanti ogni 10 litri di olio esausto è stata consegnata una bottiglia di olio extravergine di oliva oltre ad una tanica per la raccolta dell’olio domestico. Con l’appuntamento odierno durante i tre incontri itineranti sono stati raccolti oltre 3000 litri di olio esausto. Un grande risultano che premia un iniziativa che nel corso degli anni ha interessato una platea sempre più ampia di utenti a tutto vantaggio del nostro ambiente”.