Sorrento-Casarano 3-0: tabellino e cronaca

SORRENTO (3-5-2) Del Sorbo; Manco (dal 41’ s.t. Romano), Cacace, Mansi; Rizzo F., La Monica (dal 30’ s.t. Diop), Virgilio, Cassata (dal 4’ s.t. Petito, dal 40’ s.t. Petrazzuolo), Gargiulo; Ripa (dal 40’ s.t. Tedesco), Marciano (Pinto, Ferraro, Selvaggio, Acampora). All.: Cioffi

CASARANO (4-3-3) Ianni; Mele, Rizzo G., Sanchez, Raimo; Avvantaggiato (dal 40’ p.t. Atteso), Logoluso, Fontana; Dambros Lo. (dal 1’ s.t. Tedesco E.), Dambros Lu, Prinari (Montoya, Marchionna, Dellino, Perdicchia, Santarcangelo, De Stefano, Romano G.). All.: Monticciolo

MARCATORI: Ripa (rig.) 14’ e 31’, Petito 16’ s.t.

ARBITRO: Foresti di Bergamo (Gentile-De Santis)

Note: giornata primaverile, terreno sintetico in perfette condizioni. Amm.: Ripa, Gargiulo (S). Rec.: 1 p.t., s.t.

Ripa e Petito stendono il Casarano ed il Sorrento inanella l’ennesimo successo interno. Doppietta del centravanti e prodezza del giovane trequartista in un secondo tempo spumeggiante per i colori rossoneri.

Nelle fila costiere esordio dal primo minuto per il 2004 Marciano e tanti calciatori di qualità tra centrocampo e attacco. Cinque “under” in campo dal via nelle fila ospiti. Ritmi bassi in avvio, un paio di contatti in area pugliese non sanzionati ed al 28’ prima occasione per il Sorrento con una azione insistita di Marciano e Ripa ed il tiro finale di Rizzo di poco a lato. Meglio comunque i padroni di casa nella costruzione del gioco e nel finale tacco al volo di Ripa su assist di Rizzo, parata facile di Ianni.

Al 12’ della ripresa rigore per il Sorrento per fallo di Sanchez su Cassata (il collaboratore ha segnalato all’arbitro che intervento era in area di rigore). Ripa ha trasformato sicuro. Due minuti dopo il raddoppio dei costieri: splendida azione personale di Petito, dribbling sull’avversario diretto e tocco a scavalcare il portiere prima di appoggiare in rete. La pratica l’ha chiusa ancora Ripa dopo una splendida giocata di Petito per Gargiulo ed il cross al bacio di quest’ultimo. Tocco morbido e beffardo del centravanti rossonero per la sua doppietta personale che ha archiviato la pratica Casarano.