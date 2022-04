Sorrento – Casarano 3-0, le parole di mister Cioffi

Renato Cioffi sorride per la prestazione del Sorrento cospetto del Casarano e – logicamente – per il risultato finale: “Stiamo trovando continuità dopo una stagione ricca di impegni, segno che adesso la squadra ha una sua fisionomia ben definita ed è capace di giocare bene anche tre partite in sette giorni. Un plauso a tutti i ragazzi ed in particolar modo agli Under visto che oggi siamo partiti con due giovani del 2004 in campo. Sono felice per Marciano, visto che ho allenato anche il papà con il quale per altro ha giocato anche Ripa. Francesco sta facendo gol e sta facendo valere la sua scaltrezza specie nelle gare casalinghe perché questo è il suo “giardino”. Questa squadra è davvero un bel mix di talenti in erba e calciatori di esperienza come del resto avevamo immaginato di costruire sin da inizio anno”.