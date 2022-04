Sorrento Calcio, Vincenzo Carrotta è pronto a tornare in campo. Prelevato dal Portici a dicembre per proseguire una stagione, purtroppo non fortunata a causa di un infortunio, Vincenzo Carrotta è completamente recuperato e pronto a dire la sua in queste ultime battute di campionato. Centrocampista 27enne, Vincenzo conta 60 presenze in serie C con la Juve Stabia, Akragas e Paganese. “Qui a Sorrento ci sono tutti i presupposti per fare bene – dichiara – siamo un bel gruppo e mi farebbe piacere continuare il mio percorso in rossonero per dimostrare a questa piazza il vero valore di Carrotta”, conclude.