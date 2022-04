Sorrento Calcio, chi è Andrea Cassata. A soli 23 anni, Andrea Cassata è uno dei veterani del Sorrento. Alla sua terza stagione in rossonero, il calciatore ha già tantissima esperienza in campo, avendo iniziato a giocare in serie C, con la Paganese, quando non era ancora maggiorenne. Sfruttato in più ruoli, Cassata è il vero jolly della compagine di mister Proto, ma ha un rimpianto: “Sono consapevole che il gol non è il mio forte – afferma – ma spero di migliorare il mio score già a partire dalle prossime gare”. Sorrento è una città che lo ha accolto bene e, dal punto di vista professionale, è grato perché “chi lavora dietro le quinte, con grande impegno e passione per far sì che tutto proceda regolarmente, è il vero valore aggiunto di questo club”. Del futuro non si parla, ma una cosa è certa “sono affezionato a questa maglia e a questo gruppo, spero di proseguire e fare sempre meglio”, conclude.