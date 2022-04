Sorrento. Avviso pubblico per la fiera “Summer Fancy Food” di New York

C’è tempo fino al 26 aprile prossimo per aderire all’avviso pubblico diffuso dal Flag Approdo di Ulisse, che ha per oggetto la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera “Summer Fancy Food” in programma a New York dal 12 al 14 giugno prossimo.

Si tratta della più importante rassegna dedicata al comparto alimentare di tutto il continente americano. La manifestazione ospita annualmente dai 20 ai 30mila buyer, e costituisce un punto di riferimento indispensabile per le realtà di Sorrento e della penisola sorrentina orientate sui mercati del nord America, Usa e Canada.

Le aziende e le associazioni del comparto ittico, agricolo ed agroalimentare, nonché i soggetti istituzionali interessati ad essere accreditati presso gli spazi e le attività del Flag, dovranno far pervenire la propria richiesta compilando la modulistica disponibile all’indirizzo http://www. flagapprododiulisse.it/ manifestazione-di-interesse- summer-fancy-food-new-york-12- 14-giugno-2022 unicamente via e-mail all’indirizzo flagapprododiulisse@pec.it

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Flag Approdo di Ulisse al numero telefonico 089262919, o via e-mail all’indirizzo direttore@flagapprododiulisse. it