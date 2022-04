Sorrento, auguri di Buon Compleanno a Yuri Cappiello da Donna Sofia. Un compleanno spettacolare e sorprendente quello dell’imprenditore Yuri Cappiello, mentre la Città del Tasso è piena di turisti. Un giro nei vicoli di Sorrento per Positanonews prima di arrivare nello splendido locale dedicato a Sofia Loren “Donna Sofia”. C’è da rimanere meravigliati nell’entrare nel locale, da quello di ingresso si entra in uno spazio posteriore e così vediamo che, proprio al centro di un cortile circondato da palazzi, sulle mura si sviluppano tutte stupende foto dedicate a Sofia Loren, un collage fantastico, ma non è finita qui, Yuri lo troviamo in una cantina, diciamo la verità ha saputo sorprendere tutti.. Auguri ancora