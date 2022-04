Sorrento: auguri a Luis De Cecco per la sua laurea in Management Eng alla Bocconi! Formuliamo i nostri migliori auguri a Luis De Cecco, di Sorrento, per la sua laurea in Management Eng alla Bocconi, conseguita con valutazione finale di 110 e lode!

Anche noi di Positanonews ci uniamo alla gioia di questo momento ed auguriamo a Luis un futuro ricco di soddisfazioni e successi personali e lavorativi.