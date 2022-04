Sorrento, al Chiostro di San Francesco successo per la Mostra dedicata a Dalla. Tra le foto anche uno scatto ambientato a Positano

Sorrento. Tanti i visitatori al Chiostro di San Francesco per ammirare la mostra “ScattiDALLAPenisola” che rientra nel ciclo degli eventi organizzati dal Comune di Sorrento con l’Associazione Nemesi, la Fondazione Sorrento e Peninsulart, per celebrare il decennale della scomparsa di Lucio Dalla.

La partecipazione di tanti fotografi ed amici della penisola ha permesso di raggruppare numerosi scatti “rubati” a Lucio, esposti insieme a manufatti degli artisti di Peninsulart ed alle rondini realizzate dai ragazzi del Liceo Artistico di Sorrento durante il corso di ceramica “Arti e Mestieri” sotto la guida del maestro Marcello Aversa. Le rondini non solo richiamano una canzone di Lucio Dalla, ma sono anche un elemento tipico dell’intarsio storico sorrentino.