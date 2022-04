Sopralluogo a Valle delle Ferriere dove la frana ha danneggiato una condotta idrica. Ancora chiuso il sentiero tra Scala e Amalfi

Venerdì 8 aprile il sentiero pedonale che conduce alla Valle delle Ferriere è stato interessato da uno smottamento che ha provocato la caduta di rocce, materiale terroso e rami che hanno invaso la stradina. Un disastro ambientale nella preziosa riserva naturale della Costiera amalfitana. L’accesso al sentiero è stato interdetto per motivi di sicurezza.

Lo smottamento ha interessato il tratto tra l’acquedotto e la centrale idroelettrica, nei territori di Amalfi e Scala. La condotta idrica che serve il territorio amalfitano è risultata danneggiata, con il serio rischio di interruzione totale della fornitura d’acqua nelle zone alte dell’area di Amalfi.

Questa mattina c’è stato un sopralluogo degli addetti della Genea Consorzio Stabile, la ditta incaricata dei lavori di somma urgenza, per verificare lo stato dei luoghi ma bisognerà ancora attendere per riapertura del sentiero perché continuano a sussistere condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. Nei prossimi giorni saranno resi noti tempi e lavori necessari alla messa in sicurezza dell’area, al fine di ripristinare la piena funzionalità della condotta idrica e il relativo approvvigionamento nell’abitato di Amalfi.