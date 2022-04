SITA Amalfi, Positano, Sorrento: dall’11 aprile nuovi orari del trasporto pubblico

La SITA ha pubblicato la tabella orari aggiornata, che entrerà in vigore dal prossimo 11 aprile. L’ente che collega la costiera amalfitana alla Penisola Sorrentina e alcuni comuni della provincia di Salerno ha aggiornato le corse che permetteranno ai turisti di spostarsi sul territorio. E’ uno dei pochi metodi per non ritrovarsi coinvolti – qualora i turisti noleggiassero un’auto – nel problema traffico e l’incognita parcheggi. Sul fronte trasporto pubblico, tuttavia, esistono comunque delle vicende da risolvere: con la fine dello stato di emergenza istituito due anni fa per il covid-19, è tornata al massimo la capienza sui mezzi pubblici. Un problema che riporta i viaggiatori con la mente all’epoca pre-pandemica e li costringe a rivivere quei momenti: studenti, lavoratori e turisti ammassati come sardine, ritardi, e soprattutto pendolari che restano a piedi.