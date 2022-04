Sì va verso Altamura – Sorrento. Domani pomeriggio, alle 15:30, il Sorrento sarà al D’Angelo per affrontare l’Altamura. Trasferta molto impegnativa per i rossoneri, che troveranno un avversario a caccia della salvezza e che sono reduci da una vittoria con il Rotonda nel recupero infrasettimanale di campionato. Da tenere d’occhio sicuramente Giuseppe Tedesco, miglior realizzatore altamurano con 10 reti in attivo.