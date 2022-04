Si rinnova il consiglio di amministrazione della Fondazione Sorrento. Nominato anche il direttore artistico ed il responsabile delle relazioni internazionali.

Novità nell’organigramma della Fondazione Sorrento. Nel pomeriggio di oggi si è riunito il consiglio di amministrazione dell’ente presso la sede di Villa Fiorentino. All’ordine del giorno la sostituzione di alcuni componenti ed il rinnovo delle cariche. In particolare bisognava prendere atto delle designazioni disposte con decreto dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. Lo statuto, infatti, stabilisce che al primo cittadino del Comune, ente fondatore, istituzionale e promotore della Fondazione, spetti la facoltà di nominare tre membri “da individuare tra personalità di prestigio, in possesso di professionalità e competenza nei settori indicati dallo statuto stesso e che tra questi venga nominato il presidente del consiglio di amministrazione”. Scelta caduta su Gianluigi Aponte(confermato) e su due new entry, lo chef stellato ed assessore comunale uscente, Alfonso Iaccarino, e sul giovane imprenditore turistico Adolfo Acampora. I nuovi componenti del cda sostituiscono l’amministratore delegato uscente, Gaetano Milano, e l’ex sindaco, Giuseppe Cuomo. Il comandante Aponte, patron di Msc, è stato confermato nel ruolo di presidente, mentre ad Alfonso Iaccarino va l’incarico di amministratore delegato. Confermati gli altri componenti il cda: Michele Savarese, Pietro Monti, Aniello Aponte ed Antonino Terminiello. Inoltre ad Antonino Giammarino, ex dirigente del Comune di Sorrento, è stato affidato l’incarico di direttore artistico della Fondazione. Un altro ex funzionario comunale, Antonino Fiorentino, si occuperà, infine, di relazioni internazionali. “Saluto con soddisfazione il rinnovo delle cariche della Fondazione Sorrento – il commento del sindaco Coppola -. Sono certo che il nuovo amministratore delegato, Alfonso Iaccarino, insieme alla nuova compagine, sapranno lavorare con impegno per perseguire gli obiettivi statutari dell’ente. Importante elemento di novità, la presenza di un direttore artistico di provata esperienza come Antonino Giammarino e di una figura competente come quella Antonino Fiorentino che si occuperà di relazioni internazionali. Ringraziamo gli amministratori uscenti per il contributo dato in questi anni e confidiamo in questo nuovo corso, auspicando una stretta collaborazione istituzionale tra Comune e Fondazione Sorrento”.