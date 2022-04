Si è spenta all’età di 100 anni Assunta Almirante, vedova di Giorgio

All’età di 100 anni si è spenta Assunta Almirante, vedova di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano.

Raffaela Stramandinoli, da sempre chiamata “donna Assunta”, è considerata la memoria storica della destra italiana

Era nata a Catanzaro il 14 luglio 1921 ed aveva contratto un primo matrimonio con il marchese Federico de Medici, di 21 anni più anziano di lei, dal quale ebbe tre figli: Marco, Marianna e Leopoldo.

Nel 1952 l’incontro con Giorgio Almirante che la portò a separarsi dal primo marito. Nel 1958 dalla loro unione nacque Giuliana, che porta il cognome de Medici perché il marchese la riconobbe per evitare che venisse considerata una figlia illegittima. Alla morte del marchese de Medici, Assunta sposò nel 1969 Giorgio Almirante in chiesa con matrimonio tramite rito di coscienza, perché il divorzio non era ancora stato introdotto e anche lui era legato da un precedente matrimonio civile, con Gabriella Magnatti, da cui aveva divorziato in Brasile e dal quale era nata una figlia nel 1949, Rita Almirante. L’irregolare condizione familiare di Almirante venne fatta oggetto di dibattito pubblico nel 1974, in occasione del referendum sul divorzio, quando il MSI prese netta posizione per l’abrogazione di tale istituto giuridico.

Nel 1987 Donna Assunta sponsorizzò l’elezione di Gianfranco Fini a segretario del partito. Critica sulla svolta di Fiuggi del 1995 e sulla creazione di Alleanza Nazionale, nel 2007 partecipò all’assemblea costituente de La Destra, il partito fondato da Francesco Storace e Teodoro Buontempo. Memoria storica della destra italiana, ha sempre partecipato a eventi e animato, con la figlia Giuliana de’ Medici, la fondazione Giorgio Almirante.