Si avvicina l’estate: a Positano ripartono le vie del mare. È cominciata una nuova settimana ed anche questa trascina con sé il maltempo che ha caratterizzato il weekend precedente. Ma, nonostante il meteo non ci stia dando pace, l’estate è oramai alle porte: alberghi e ristoranti stanno cominciando ad aprire e le vie del mare sono ufficialmente ripartite.

Questa mattina tra le acque della perla della Costiera Amalfitana è stato possibile vedere nuovamente il PositanoJet. Si tratta di una ripartenza fondamentale per la ripartenza della stagione turistica, in quanto le vie del mare sono proprio uno dei modi favoriti da persone di ogni luogo per giungere a Positano.