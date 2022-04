Settimana Santa a Positano: allestito il sepolcro nella Chiesa Madre

Pasqua 2022 è sempre più vicina e in costiera amalfitana, dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornano i tradizionali riti della Settimana Santa: la Chiesa Madre di Positano ha allestito il suo sepolcro. Le celebrazioni religiose per la Pasqua di Resurrezione sono momenti sacri e molto sentiti per gli abitanti della costiera amalfitana e sorrentina. L’allestimento dei sepolcri è una tradizione molto importante, particolarmente diffusa al Sud Italia. Molti fedeli in Campania attendono il Giovedì Santo (e la mattina del Venerdì Santo) per osservare i cosiddetti “sepolcri” o “orti”. Si tratta degli altari dove – dopo la Messa “in Cena Domini” in ricordo dell’Ultima Cena di Cristo – viene riposta e conservata l’Eucaristia. I bambini del catechismo si sono occupati con cura della crescita del grano sin dagli inizi della quaresima, per allestire la Chiesa di Positano per un rito intramontabile. I sepolcri vengono addobbati con candele, fiori e vasi di grano e legumi che vengono lasciati a germogliare al buio ai margini degli altari allestiti in occasione del Giovedì Santo. La tradizione è molto antica ma ancora oggi mantiene un significato simbolico molto profondo, essendo legati al ciclo vitale delle piante e quindi all’idea di rinascita e fertilità. Per questo, vengono considerati di buon auspicio.