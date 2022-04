Scuola di arti sceniche a Positano. Vespoli: “Grande partecipazione”

A Positano torna ufficialmente, a partire da oggi, sabato 23 aprile 2022, “Vicoli in Arte” con l’intento di riempire ogni angolo della città con arte, cultura, poesia, musica e danza. “Vicoli in Arte” quest’anno propone un format innovativo, concentrandosi sul mondo teatrale con la Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa, un progetto ambizioso, fortemente voluto dal Sindaco Dott. Giuseppe Guida, dal Consigliere Giuseppe Vespoli e da tutta l’Amministrazione. A tal proposito abbiamo potuto intervistare il consigliere delegato al Turismo e alla Cultura a Positano, Giuseppe Vespoli, che dice: E’ una gioia vedere tanti positanesi, tanti ragazzi del nostro paese che intraprendono questo percorso di questa scuola di arti sceniche voluta tramite la rassegna Vicoli in Arte. Credo che possa essere la prova dei successi dell’amministrazione e soprattutto della rassegna. Si dice soddisfatta anche Giulia Talamo, per via del grande spirito di partecipazione dimostrato dai positanesi sia grandi che piccini: Sono contentissima perché si vedono molti ragazzi e bambini. Partecipazione anche di signore, donne e adulti. Siamo contentissimi. Si tratta di una grande kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionali con un ricco programma di incontri, spettacoli ed attività in grado di accontentare i gusti di tutti e che sicuramente rappresenteranno un punto di forza di questa estate 2022.