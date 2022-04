Scala, tornano i festeggiamenti per la Madonna dei Monti. “Il 24 e 25 Aprile pv riprendiamo con gioia il tradizionale appuntamento dei festeggiamenti in onore della nostra amata Madonna di Santa Maria dei Monti. Invitiamo la Cittadinanza a condividere insieme questo momento di devozione e fede” – ha fatto sapere l’Amministrazione Comunale di Scala, in Costiera Amalfitana, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.

Dopo due anni di stop, dunque, torna il tradizionale appuntamento in onore di Santa Maria dei Monti. I festeggiamenti del 24 e 25 aprile prenderanno il via alle ore 10.30 presso Punta Campanaro, con la celebrazione della Santa Messa.

L’evento è patrocinato dal Comune e saranno coinvolte le comunità parrocchiali, il circolo Anspi Gerardo Sasso ed i volontari scalesi.

Il 24 aprile alle ore 21 prevista l’iconica fiaccolata e un imperdibile spettacolo pirotecnico. Chiunque lo vorrà potrà aiutare le associazioni e enti coinvolti con una donazione, utile a finanziare le spese sostenute dalla macchina organizzativa.