Scala, il sindaco Luigi Mansi: finalmente negativo al covid, torno in ufficio

Dopo una lotta durata dieci giorni il sindaco di Scala Luigi Mansi, torna al lavoro. Il paesino della costiera amalfitana era rimasto privo del suo primo cittadino che era risultato positivo al covid 19. Luigi Mansi in realtà non si è mai fermato, continuando a dare il suo contributo anche da casa. Oggi, finalmente, Mansi ha il suo tampone negativo che gli permette di tornare al lavoro in ufficio. Dopo esattamente 10 giorni, questa mattina mi sono sottoposto al tampone antigenico che ha dato esito negativo. Sento il bisogno di ringraziare tutti per la vicinanza, il sostegno e l’ affetto che non sono mai mancati a me e alla mia famiglia. Anche se siamo sulla strada della ripresa in sicurezza, l’ importante è continuare a mantenere comportamenti responsabili nell’ interesse della tutela della salute di tutti noi. Buona giornata e buon lavoro! Io sono felicemente già ritornato in ufficio! – ha raccontato Mansi. Dopo i tanti messaggi incoraggianti dai suoi concittadini, oggi sono tutti entusiasti del suo rientro al lavoro. Il caso reinfezioni e la furia della variante omicron 2 come sappiamo hanno portato ad un notevole aumento dei contagi e negli ultimi tempi al fenomeno del long covid, ovvero il protrarsi della malattia che porta al susseguirsi di tamponi sempre positivi anche se il soggetto non è più infetto.