Scala: il Micronido tornerà al massimo della capienza.

Il Piano di Zona S2 informa che il Micro nido “Suor Maria Celeste Crostarosa” di Scala tornerà alla capienza massima prevista che è di 13 posti.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e la conseguente necessità di contenimento del contagio, l’anno educativo 2021/2022 ha avuto inizio con un’unica bolla/sezione di n. 9 bambini.

Ivana Bottone, Assessore alle Politiche Sociale del Comune di Scala, in considerazione della cessazione dello Stato di Emergenza ha comunicato la possibilità di aumentare l’ammissibilità dei bambini fino alla ricettività massima, passando pertanto da 9 a 13 bambini, così come previsto dall’Autorizzazione al funzionamento.

L’Ufficio di Piano Ambito S2 ha provveduto a valutare le domande pervenute oltre i termini al Micro Nido di Scala, attribuendo i relativi punteggi in base a quanto disposto dal Regolamento di Ambito Servizi Prima Infanzia.

Pertanto, senza aprire a nuove iscrizioni, verranno ammessi bambine e bambini sino al raggiungimento dei 13 posti disponibili, attingendo alle domande già pervenute oltre i termini previsti.

In più, si comunica che per l’Anno Scolastico 2022/2023 le iscrizioni saranno aperte dal prossimo mese di Giugno.