Sant’Agnello, staccata l’energia elettrica ad un intero condominio. Auto dei residenti bloccate nel parcheggio pertinenziale

E’ di una gravità enorme quello che sta accadendo in un condominio sito sul Corso Italia a Sant’Agnello. Stando alle segnalazioni pervenuteci all’immobile l’Enel avrebbe staccato la corrente elettrica per non aver ottemperato al pagamento di un’esosa bolletta riportante una cifra ammontante a quasi il doppio di quella precedente a causa dei rincari di quest’ultimo periodo.

Il disagio per i residenti del condominio è notevole anche perché in tanti si sono trovati impossibilitati ad utilizzare le proprie auto ferme nel parcheggio pertinenziale dal quale non è possibile uscire senza utilizzare l’apertura elettrica del cancello.

Hanno provato ripetutamente a contattare l’amministratore del Condominio che non risponde alle telefonate.

Una situazione paradossale che ci auguriamo possa risolversi al più presto. Nel frattempo permane il disagio di interi nuclei familiari.