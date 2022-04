Sant’Agnello, staccata l’energia elettrica ad un garage pertinenziale. Numerose auto bloccate all’interno dei box

E’ di una gravità enorme quello che sta accadendo ad un garage pertinenziale sito sul Corso Italia a Sant’Agnello, nei pressi dell’Oasi in Città. Stando alle segnalazioni pervenuteci, da due giorni sarebbe stata staccata la corrente elettrica per motivi non meglio precisati.

Enormi i disagi per i proprietari dei circa 400 box siti all’interno del garage perché, essendo le saracinesche bloccate, sono impossibilitati ad utilizzare le proprie auto ed i propri ciclomotori con conseguenti ripercussioni negative avendo difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro o semplicemente non riuscendo a spostarsi per delle commissioni.

Nel frattempo si è riusciti ad aprire l’ingresso principale del garage bloccando l’apertura ma anche questo crea problemi perché chiunque può entrare ed uscire liberamente dall’area in cui ci sono i box.

Si respira un’aria molto tesa con i proprietari dei box molto contrariati da questa situazione e che sperano in una rapida e positiva risoluzione del problema.