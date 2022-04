Sant’Agnello, rubato il riscaldamento e bambini al freddo: domani lo sciopero ai Colli di Fontanelle. Ne parla Massimiliano D’Esposito in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

IL DEGRADO

Domani niente scuola per i bambini della primaria del plesso dei Colli di Fontanelle, a Sant’Agnello. Lo hanno deciso i genitori dei piccoli alunni per manifestare il loro disappunto contro lo stato in cui versa la struttura. «Non vogliamo parlare di degrado – spiega il rappresentante d’istituto Angelo Veniero – ma di sicuro sono troppi i disagi che devono affrontare i nostri figli, a partire dal freddo nelle classi a causa dei furti di gasolio che alimenta la caldaia».

I RAID

Proprio questo è uno dei punti alla base della protesta. La scuola negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi raid da parte di ladri che hanno sottratto il combustibile. Risultato? Bambini al freddo. Una situazione resa ancora più complicata dal protocollo Covid che prevede il ricambio di aria costante nelle aule. «L’edificio – aggiunge Veniero – si trova in una zona collinare esposta al vento, per cui senza riscaldamento e con le finestre aperte, senza dimenticare gli spifferi che entrano da infissi deteriorati, i bambini sono continuamente influenzati. Abbiamo chiesto all’amministrazione di dotare il plesso di aria meccanizzata già all’inizio dell’anno scolastico, ma finora nulla».

I problemi sono anche altri per i circa 80 studenti della scuola elementare. Il cortile esterno è facilmente accessibile e di notte diventa luogo appartato per coppiette, ma anche per gruppi di giovani che consumano fiumi di alcol. Lo confermano i preservativi usati e le bottiglie di birra rinvenuti. «Anche per evitare tutto ciò – conclude il rappresentante dei genitori – abbiamo chiesto l’attivazione di un impianto di videosorveglianza e di installare un cancello più robusto rispetto a quello esistente che si chiude con un semplice catenaccio».

LA REPLICA

Una serie di problematiche che l’amministrazione guidata dal sindaco Piergiorgio Sagristani si dice pronta a risolvere. «Per quanto riguarda i furti di gasolio – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Attilio Massa – in un primo momento abbiamo pensato a un consumo anomalo o ad una perdita dal serbatoio, che abbiamo anche sostituito. Quando ci hanno segnalato che il cancello e lo stesso deposito di combustibile erano stati forzati abbiamo sporto denuncia ai carabinieri». Negli ultimi mesi sono spariti circa 10mila litri di gasolio. «Per evitare ulteriori furti – chiarisce Massa – poiché il primo aprile avremmo comunque spento la caldaia, abbiamo deciso di fare rifornimento direttamente il prossimo anno». Nel frattempo si punterà a risolvere anche gli altri problemi. «Durante le vacanze estive – l’impegno dell’assessore – installeremo l’aria condizionata, mentre con il neo comandante della polizia municipale siamo al lavoro per un nuovo impianto di videosorveglianza comunale e, quindi, anche per il plesso dei Colli di Fontanelle». Confermata, intanto, la protesta di domani.