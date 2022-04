Sant’Agnello piange Rosario Maresca. Una triste notizia quella che ha colpito oggi, domenica 24 aprile 2022, i cittadini dell’intera Penisola Sorrentina: Rosario Maresca, di Sant’Agnello, se n’è andato.

Rosario, conosciuto da tutti e voluto molto bene, lascia nel dolore i cittadini della penisola. Per questo motivo, sono già molti i messaggi di cordoglio ad essere apparsi sui social.

“Riposa in pace caro Rosario Maresca! Resterai sempre nei nostri cuori per la tua simpatia, la tua gentilezza, la tua fragilità e l amore verso il prossimo!”, ha scritto il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

“Ci sono persone che pensi siano immortali per il semplice fatto che affrontano la vita sempre con il sorriso e l’ironia e tu Rosario Maresca eri una di queste. Sapere che non sarai più tra noi mi rende estremamente triste. Eri un’icona a Sant’Agnello e mancherai a tutti noi. Spero che il mio abbraccio ti arrivi fin lassù. Ti vogliamo tanto tanto bene e te ne vorremo per sempre. Ciao Rosy, ad-Dio”, lo saluta invece Loredana Castellano.

La redazione di Positanonews si unisce al dolore di tutti coloro che lo hanno amato e porge loro le sue più sentite condoglianze.