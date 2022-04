Sant’Agnello piange la scomparsa dell’81enne Immacolata D’Esposito (“Cettina”)

Sant’Agnello. All’età di 81 anni si è concluso il cammino terreno di Immacolata D’Esposito vedova Paturzo, conosciuta affettuosamente come “Cettina”. A darne il triste annuncio i figli Teresa con Mario e Luisa con Giuseppe, gli adorati nipoti Mariarosa, Vincenzo, Valentina e Carmine, la sorella Annamaria, i cognati, le cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo cammino verso la dimora eterna.

Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 27 aprile alle ore 15.45 nella Parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello in Sant’Agnello.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.