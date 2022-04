Sant’Agnello, oggi in aula per Housing Sociale: il Gup ha rinviato a giudizio?

In mano al GUP, Giudice dell’Udienza Preliminare, le sorti delle persone coinvolte nel caso del sequestro dell’housing sociale di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Le famiglie attendono ormai da anni che venga fatta giustizia in merito, ma intanto si trovano a fare i conti con problemi e pressioni da ogni dove, fino alla possibilità di essere sgomberati dall’abitazione che gli spetta di diritto. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha infatti ordinato l’immediato sequestro preventivo del complesso situato in via Monsignor Bonaventura Gargiulo. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e la Procura di Torre Annunziata ha concesso un termine di 30 giorni, a partire dallo scorso 21 marzo, per liberare le abitazioni “con avviso che in mancanza di procederà allo sgombero coatto” sottolinea in una nota firmata dal procuratore Nunzio Fragliasso, precisando che, se nel termine di 30 giorni non dovessero essere liberate le case, “si procederà allo sgombero coatto”. Premesso che il GUP ha il compito di decidere se rinviare a giudizio l’udienza su richiesta del Pubblico Ministero, la nostra ipotesi è che tale rinvio possa essere già avvenuto. Nel fascicolo che porta il nome dell’indagine condotta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ricordiamo, vi sono 14 nomi.