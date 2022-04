Sant’Agnello, Housing Sociale dopo domani l’udienza dal GUP, ma probabile rinvio. Il 22 previsto lo sgombero di 30 famiglie “Una sciagura”

Sant’Agnello ( Napoli ) . Sant’Agnello, Housing Sociale dopo domani l’udienza dal GUP, ma probabile rinvio. Il 22 previsto lo sgombero di 30 famiglie. Ci sono due scadenze importanti per la vicenda dell’Housing Sociale di Sant’Agnello che tiene col fiato in sospeso tutta la penisola Sorrentina. Allora riepilogando il Tribunale della Libertà dopo aver concesso il dissequestro, ha richiesto il sequestro, dopo il ricorso della Procura di Torre Annunziata in Cassazione. Ora è stato presentato un ulteriore ricorso in Cassazione con la richiesta di un incidente di esecuzione, visto che ci vogliono mesi per la decisione a Roma e lo sgombero è previsto a giorni, ma non si ha ancora alcuna notizia. Sono 14 gli imputati, fra politici e tecnici ( basta scorrersi gli articoli passati con nomi e dettagli ) , in breve è molto facile che vi possano essere errori nelle notifiche ed altamente probabile che l’udienza verrà rinviata. Si tratta dell’Udienza Preliminare il cui esito è abbastanza scontato per il rinvio a giudizio, anche perchè è il dibattito processuale la sede idonea per sviscerare tutto ed eventualmente stabilire colpevolezza o innocenza. Nel frattempo ci sono le ansie delle famiglie che hanno speso i risparmi di una vita, a loro sta una scelta difficile organizzarsi da ora per il trasloco o resistere sperare che succeda qualcosa col rischio di avere lo sgombero coatto. Una situazione difficile dal punto di vista umano ma anche sociale vista la penuria di case nella costa di Sorrento sopratutto a ridosso della stagione turistica. Nel paese non si parla della vicenda, c’è solo una tensione palpabile, la quiete prima della tempesta . Abbiamo sentito un consigliere del Movimento Cinque Stelle “Si percepisce la tensione altissima, noi abbiamo detto la nostra su questa vicenda nelle sedi istituzionali … l’aria ora è pesantissima, è una sciagura che si è abbattuta sul paese”. Una sciagura , non naturale , che davvero lascia senza parole in tanti , in ogni caso ci vorrebbe un’assistenza per queste trenta famiglie che vivono nell’ansia questi giorni.