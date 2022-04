Sant’Agnello, finalmente i fondi per ripristinare la voragine di via Matteotti, quasi mezzo milione di euro per poter intervenire . “Nella settimana subito dopo Pasqua partono i lavori per ripristinare via Matteotti Traversa Municipio, la strada che si trova alle spalle del Comune, franata il 9 novembre dello scorso anno”. L’annuncio è del sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani e si riferisce alla voragine apertasi nella strada che scorre parallela al corso Italia.

L’intervento consiste nella creazione di un diaframma in micropali che chiuderà le anse dell’alveo sottostante e fornirà una base d’appoggio per il ripristino dei sottoservizi e della sede stradale. È previsto, inoltre, un sistema di monitoraggio che in futuro consentirà di individuare e prevenire la formazione di nuovi pericoli.

La spesa complessiva è pari ad 463.156,41 euro la copertura finanziaria è di 263.156.41 euro dal bilancio del Comune di Sant’Agnello ed altri 200mila euro da parte della Regione Campania.

“Per tali spese – chiarisce Sagristani – è già in corso una verifica da parte dell’ente per individuare le eventuali responsabilità dell’evento, al fine di procedere al recupero delle somme in risarcimento per i danni provocati”.

Ricordiamo che da Sorrento a Meta molte aree sono costruite su valloni, alcuni anni fa a Piano di Sorrento crollò Piazza Mercato.