Sant’Agnello, convocato per mercoledì 27 aprile il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Sant’Agnello. Mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 18:30 prima convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale con seconda convocazione per mercoledì 28 aprile 2022 alle ore 18:30. Saranno discussi gli argomenti del seguente Ordine del Giorno:

1. Interrogazione gruppo consiliare Movimento 5 Stelle prot. n. 6526 del 06.04.2022 relativa alla gestione del plesso scolastico Colli di Fontanelle.

2. Sentenza GDP Sorrento n. 1060/2021 – Pagamento spese di giudizio – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000.

3. Sentenza Tribunale Torre Annunziata n. 389/2022 – Pagamento spese di giudizio – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000.

4. Approvazione del rendiconto del Comune di Sant’Agnello per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.118/2011.

5. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 48 del 12/04/2022 ad oggetto: “Seconda variazione d’urgenza al bilancio 2022/2024 (ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)”.

6. TARI 2022: presa d’atto validazione piano finanziario (PEF).

7. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022.

La cittadinanza potrà seguire i lavori consiliari in diretta streaming.