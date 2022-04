Sant’Agnello come Sorrento obbligo di mascherine all’aperto per le Processioni.

“Per la Settimana Santa ho disposto con ordinanza l’uso della mascherina anche in spazi aperti durante le processioni e per tutte le occasioni in cui si può creare potenziale assembramento”. Lo annuncia il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani. Un provvedimento che ricalca quello firmato dal primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola, che sarà in vigore fino al giorno di Pasquetta.

“Invito tutti alla massima prudenza – l’appello di Sagristani -. Il Covid, per quanto ridimensionato, non è passato ed i contagi sono in crescita. Viviamo con responsabilità e nel rispetto di sé stessi e degli altri questi momenti espressione della pietà popolare”.