Sant’Agata sui Due Golfi. Una Pasqua ed una Pasquetta che ha fatto registrare un sold out in tutta la penisola sorrentina con un grande ritorno dei turisti. A tal proposito abbiamo incontrato Mimmo De Gregorio della trattoria “Lo Stuzzichino”, fra le migliori trattorie d’ Italia per qualità accoglienza e cordialità: «E’ stata una Settimana Santa incredibile con un boom di turisti in tutta la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Siamo contenti ed orgogliosi perché diamo sempre una forte sinergia del buono, del pulito e del giusto. Sono arrivati in tanti e ne siamo molto felici».

La stagione turistica inizia, quindi, alla grande in penisola sorrentina che si conferma una delle mete più amate dal turismo nazionale ed internazionale grazie alla bellezza unica dei paesaggi ed all’offerta enogastronomica basata, come nel caso della Trattoria “Lo Stuzzichino”, su prodotti di prima qualità che si coniugano in maniera perfetta nella realizzazione di piatti tipici e gustosi.