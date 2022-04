Sant’Agata sui Due Golfi, Mario Iaccarino del Ristorante “Don Alfonso”: «Ci aspettiamo un’estate straordinaria»

Massa Lubrense. Nella frazione di Sant’Agata sui Due Golfi troviamo il Ristorante “Don Alfonso”, un locale iconico divenuto famoso a livello nazionale ed internazionale per la propria eccellenza nell’ambito enogastronomico. Abbiamo incontrato il titolare Mario Iaccarino al quale abbiamo chiesto un parere su questa Pasqua appena trascorsa ed una previsione per la stagione turistica che oramai si può considerate ufficialmente iniziata: «Questo dovrebbe essere davvero un anno di esplosione perché soprattutto al cliente estero in questi due anni l’Italia è mancata in maniera quasi viscerale. Per quello che sta accadendo a livello di prenotazioni ci aspettiamo sicuramente un’estate straordinaria. Anche le attività all’estero stanno ripartendo in maniera ottimale. C’è quindi un grande ottimismo e sicuramente le costiere saranno visitate da un numero importante di ospiti. Possiamo tranquillamente parlare di un sold out soprattutto a partire dal mese di maggio. E di questo siamo ovviamente tutti felicissimi».

Il Ristorante “Don Alfonso” rappresenta una delle eccellenze nel campo dell’enogastronomia non solo della penisola sorrentina ma a livello nazionale. In un ambiente raffinato e di design si potranno gustare piatti innovativi e frutto di continue ricerche pur nel rispetto della cultura e delle tradizioni alimentari millenarie locali.