Salerno, Stadio Arechi. Nel progetto della Salernitana, ristoranti, museo e un albergo nei quattro angoli

Un progetto avveniristico che potrebbe trasformare completamente lo Stadio Arechi di Salerno che non sarebbe solo più fruibile dai tifosi ma anche da cittadini e turisti. Il progetto, sui cui c’è il placet del Presidente Iervolino, prevede lo sviluppo dei quattro angoli.

Le strutture che attualmente si trovano ai quattro angoli dell’impianto diventeranno delle torri che ospiteranno ristoranti, negozi, un museo e perfino un albergo. Prevista anche una copertura semovente. Nelle ultime ore si è tenuta una nuova riunione per discutere sugli ultimi dettagli del progetto che, probabilmente nel corso della prossima settimana sarà presentato al Comune per l’approvazione ERSILIA GILLIO RADIO ALFA

Ins da Michele Pappacoda