Salerno. Nasconde in bocca la droga e cerca di ingoiarla: la polizia lo arresta. In data 24 aprile 2022, personale delle Volanti della Questura di Salerno ha tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne, per spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina che all’atto del controllo occultava in bocca.

Il giovane è stato trovato in possesso di oltre venti dosi di sostanza stupefacente e di euro trecentocinquanta.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato ed ha applicato al ventottenne la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo.