Salerno, è morto Umberto Siani il “mister” per i tifosi granata . Ha lasciato questa terra il “mister”, come lo chiamavano tutti, un grande tifoso della salernitana, Umberto Siani dopo aver combattuto come un leone si è spento lasciando nel dolore familiari e quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Appassionato granata, una vita dedicata anche ai più giovani, tramite il calcio e lo sport come veicolo di insegnamento dei valori che riusciva a tramandare.