Salernitana:stasera ad Udine ti giochi la salvezza!

SERIE A, RECUPERO 19^ GIORNATA – DACIA ARENA (ORE 18:45)

PROBABILI FORMAZIONI – UDINESE-SALERNITANA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Makengo, Walace, Samardzic, Udogie; Deulofeu, Success. A disp: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Benkovic, Nuytinck, Jajalo, Nestorovski, Pussetto. All: Cioffi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, Ederson, Bohinen, Lassana, Ranieri; Ribery, Bonazzoli. A disp: Belec, Jaroszynski, Veseli, Verdi, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Vergani, Mikael, Perotti. All: Nicola

Arbitro: Sozza di Seregno (Galetto/Vono). IV Uomo: Minelli. Var: Di Paolo (Paganessi)

Diretta: DAZN

La Salernitana si gioca il primo jolly salvezza. A Udine i granata recuperano il match della 19^ giornata non giocato a dicembre causa Covid, l’obiettivo è accorciare sulla zona salvezza e raggiungere Venezia e Genoa a quota 22 punti per mettersi a -5 dalla quartultima posizione con sei partite ancora da disputare. Non sarà semplice ma, accompagnato da oltre novecento sostenitori, il cavalluccio dovrà provarci con tutte le sue forze.

Le pesanti squalifiche di Djuric e Mazzocchi costringono Nicola a cambiare l’undici vincente di Marassi. Contro la Samp era uscito per infortunio Sepe che però stringe i denti e si piazza in porta, davanti a lui confermatissimi Gyomber, Radovanovic e Fazio. Stesso discorso per il trio di centrocampo composto da Ederson, Bohinen e Lassana. La novità a destra è Zortea, sull’out opposto viaggia verso la conferma Ranieri, vista l’assenza di Obi alle prese con noie muscolari. Sarà Ribery la spalla di Bonazzoli in avanti; ancora rinviato quindi l’esordio da titolare per Mikael. A casa sono rimasti anche Ruggeri (influenzato), Gagliolo, Mamadou Coulibaly e Mousset. Si rivede (in panca) Capezzi, inserito in lista al posto di Schiavone.

Dopo la vittoria con l’Empoli, l’Udinese è quasi in una botte di ferro. Cioffi deve fare a meno dello squalificato Molina, di Pereyra, uscito malconcio sabato e dell’infortunato Beto. Davanti a Silvestri giocano Becao, Pablo Marì e Perez. A centrocampo Soppy e Samardzic sostituiscono Molina e Pereyra; confermati Makengo, Walace e Udogie. Deulofeu-Success dovrebbe essere la coppia d’attacco.

