Salernitana:domenica contro la Roma servono i tre punti

Gettare il cuore oltre l’ostacolo e sovvertire un pronostico nettamente sbilanciato. E’ questo che la Salernitana proverà a fare domani pomeriggio all’Olimpico, al cospetto di una Roma che si trova a cavallo di un rognosissimo quarto di finale di Conference League contro la bestia nera Bodo Glimt.

I granata sono a caccia di punti per una salvezza ai limiti del possibile, ed in questo torneo di Serie A hanno ottenuto 3 successi, 7 pareggi e 19 ko. Ma soprattutto hanno raccolto pochissimo contro i top team del campionato. Se guardiamo infatti al rendimento contro le prime 7 in classifica, scopriamo che su 12 incontri la Salernitana ha conquistato un solo punto, nel 2-2 contro il Milan all’Arechi e ben 11 ko. Mancano all’appello il return match con Roma di domani e quello con l’Atalanta al “Gewiss”. Il bilancio, contro le corazzate di questo torneo, è pesante: 34 reti subite (sulle 66 complessive) e appena 3 realizzate. Oltre a quelle di Bonazzoli e Djuric al Milan già citate, c’è il gol sempre di Bonazzoli al “Maradona” di Napoli. Nonostante il triplo cambio in panchina, non è cambiata questa scarsa attitudine dei granata a fare punti contro le big.

Difficile ma non impossibile colmare il gap tecnico esistente; la squadra di Davide Nicola dovrà dare fondo a tutte le energie e far leva sulle motivazioni, anche per vendicare sportivamente lo 0-4 dell’andata che rappresentò l’esordio allo “Stadio Arechi” in questo campionato.