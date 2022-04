Salernitana: in un Arechi infuocato,i granata tentano l’impresa

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Djuric, Verdi. A disposizione: Belec, Russo, Ruggeri, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Saponara, Ikoné, Terzic, Piatek, Odriozola, Bianco, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Davide Massa di Imperia (Tegoni-Colarossi). IV Uomo: Camplone di Pescara. VAR: Mazzoleni AVAR: Mondin

DIRETTA: Dazn/Sky Sport

Un lunch match da non perdere: in un Arechi infuocato la Salernitana affronta la Fiorentina, cercando di dare continuità alle vittorie arrivate sui campi di Sampdoria e Udinese. In via Allende i tre punti non arrivano dallo scorso 2 ottobre, ma in questo finale di stagione il Principe degli stadi dovrà giocoforza tornare ad essere un fortino difficile da espugnare per gli avversari. “Ci sarà un clima bellissimo, dobbiamo essere squadra per tutta la gara” ha dichiarato alla vigilia Davide Nicola che punta anche sulla spinta dei 20mila per avere la meglio sulla formazione gigliata.

Granata in campo ancora col 3-5-2: Radovanovic, convocato dopo l’allenamento di ieri, dovrebbe comunque accomodarsi in tribuna. Al suo posto ci sarà Fazio a guidare la retroguardia completata da Gyomber e Ranieri dinanzi a Sepe. Sull’out di destra si rivede Mazzocchi, con Zortea ad agire sulla corsia mancina mentre al centro conferma assoluta per il terzetto composto da Lassana Coulibaly, Bohinen ed Ederson. In attacco, dopo il gol di Udine, Simone Verdi è pronto a far coppia con Djuric. Gli ospiti risponderanno col 4-3-3 targato Italiano: Cabral al centro del tridente completato da Gonzalez e Sottil, tra i pali l’ex di turno Terracciano.