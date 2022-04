Salernitana con la Samp ultima fermata per la salvezza!

Pochi dubbi, anzi uno soltanto. La bella prestazione di Roma, non accompagnata purtroppo dal risultato, ha convinto Davide Nicola a confermare quasi in toto l’undici visto contro i giallorossi. Nella rifinitura mattutina il trainer deciderà.

Possibile novità in difesa

A Marassi ci saranno i due rientri di Fazio e Bonazzoli. Nessun dubbio per l’ex che dovrebbe ritrovare una maglia come partner di Djuric. L’argentino scalpita per tornare titolare e riscattarsi dopo le ultime prestazioni opache. La linea difensiva composta da Gyomber, Radovanovic e Ranieri davanti a Sepe non ha sfigurato a Roma; Fazio punta ad insidiare l’ex Foggia come braccetto sinistro. Nessuna novità a centrocampo, con Mazzocchi e Obi sulle fasce e la conferma del trio Lassana-Bohinen-Ederson. In attacco, come detto, dovrebbe tornare la coppia composta da Bonazzoli e Djuric.

fonte salernitananews