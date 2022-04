Sabato 30 aprile le telecamere di “Linea Blu” su Rai 1 si accenderanno su Capri

Sabato 30 aprile, alle ore 15.15, appuntamento imperdibile su Rai 1 con la trasmissione “Linea Blu” condotta da Donatella Bianchi e che riparte partendo dalla bellissima Capri.

Le telecamere accompagneranno gli spettatori alla scoperta delle meraviglie dell’isola azzurra fermandosi nell’iconica piazzetta per raccontare aneddoti legati ad alcuni dei tanti personaggi famosi che hanno amato Capri. Immancabile una visita alla Grotta Azzurra, uno dei luoghi simbolo dell’isola che incanta i turisti con il suo fascino e la sua magia.

Parlando di Capri non si può fare a meno di concentrare l’attenzione sui Faraglioni mettendo in luce anche l’importante progetto di ripristino ambientale della loro parte sommersa che è stata rovinata dalla raccolta illegale dei datteri che purtroppo provoca il danneggiamento degli scogli mettendo a rischio anche l’intero ecosistema.

La conduttrice Donatella Bianchi, affiancata anche quest’anno da Fabio Gallo, raggiungerà anche il mercato ittico di Napoli per raccontare un settore importante dell’economia partenopea che, tra pandemia e guerra, sta subendo dei forti scossoni con conseguenze inevitabili che si ripercuotono sui consumatori finali.

E si parlerà, infine, di un importante progetto che mira a ripopolare i fondali italiani con la posidonia, una pianta che assicura e salvaguarda l’equilibrio del mare e delle specie che lo abitano.