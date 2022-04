Roma-Salernitana: le polemiche non si placano per lo scandaloso arbitraggio!

Nel match della 32a giornata di Serie A la Roma ha battuto per 2-1 la Salernitana, al termine della gara però ci sono state feroci polemiche.

Che quella tra Roma e Salernitanapotesse essere una partita caldissima lo si poteva facilmente intuire vista l’importanza della sfida. Lo svolgimento della gara ma soprattutto le polemiche che sono seguite hanno confermato tutto ciò.

Nella partita delle 18 di domenica, Roma e Salernitana hanno dato vita a un match intenso non privo di colpi di scena. I campani ospiti all’Olimpicosono entrati in campo con il coltello fra i denti e lo spirito di chi non vuole darsi perduto. Una grinta che ha sorpreso la Roma di Mourinho che forse già con la testa alla gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League è andata sotto nel punteggio per poi rimontare nel finale.

Per i giallorossi arrivano dunque 3 punti fondamentali che peremttono di tenere vicina la Juventus, controsorpassare la Lazio in classifica e allungare sull’Atalanta sconfitta poche ore prima dal Sassuolo.

Di morale diametralmente opposto la Salernitana. I granata allenati daDavide Nicola hanno combattuto come leoni, sono passati in vantaggio, hanno sfiorato il raddoppio e hanno difeso finchè hanno potuto il gol iniziale siglato da Radovanovic ma nulla è servito a portare a casa almeno 1 punto. I campani si sono sciolti nel finale accusando la stanchezza di un match difficile e ora si trovano sempre più a un passo dalla retrocessione dopo solo un anno di Serie A.

Una retrocessione che in quel di Salerno sono però ancora convinti di poter evitare, convinzione forse non condivisa da qualcuno esterno all’ambiente granata.

Sabatini:”A Roma cose ignobili”

A far partire il treno delle polemiche sarebbe stato l’atteggiamento della panchina della Roma in particolare nel rovente finale di partita. Un membro dello staff tecnico di Mourinho, come riportato dallo stesso tecnico portoghese a fine gara, si è rivolto verso Nicola e la sua panchina affermando che la Salernitana è destinata ad andare in B, il tutto come risposta alle proteste nei confronti dell’arbitro da parte dei campani.

Un’uscita indubbiamente infelice di cui Mourinho si è subito scusato sia in campo che nelle interviste a fine match. Le scuse dell’ex allenatore del Tottenham però non sono bastate a placare l’ira di Walter Sabatini.

L’ex DS proprio della Roma ha rilasciato dichiarazioni pesanti nell’intervista post partita criticando aspramente il comportamento della Roma e non solo.

A Roma cose ignobili e inaccettabili” così Sabatini ha commentato i fatti capitati nel corso della partita riferendosi sia al già citato scivolone dello staff di Mourinho che, stando al DS della Salernitana, al continuo protestare in maniera veemente della panchina giallorossa, questione questa che a detta di Sabatini ha condizionato l’arbitro.

Porprio dell’arbitro del match Volpi ha poi parlato il dirigente ex Romagiudicando negativamente la sua prestazione in particolare per il possibile rigore per fallo su Djuric e per la concessione della punizione che ha portato al 2-1 di Smalling.

Un altro incadescente post partita per la Roma che era già reduce dalle polemiche post Bodo Glimt.