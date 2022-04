Ritorno vittorioso in campo per il Volley Sant’Agnello. Il Volley Sant’Agnello torna in campo dopo le festività pasquali con risultati davvero importanti. Ecco le gare disputate:

Per l’andata dei quarti di finale l’U16F batte il Gimel Sant’Agata per 3-1. Ora si attende il ritorno in casa previsto per domenica 24 alle ore 09:30. In palio c’è l’accesso alla final Four provinciale.

L’U18F, invece, battendo il Villaricca per 3-0 è già in final Four. Appuntamento per le finali al palavesuvio federale il 25 Aprile.

Per la prima giornata Campionato U13F la Libertas Sorrento è stata battuta dal Sant’ Agnello per 3-0 . Straordinario esordio dunque per le piccole grandi atlete del Sant’Agnello.