Ripresa e turismo a Cetara, il vicesindaco Pappalardo: spiagge e ristoranti, ci stiamo attrezzando

Positanonews ha intervistato il vicesindaco di Cetara, Francesco Pappalardo, che ha iniziato il suo mandato alcuni mesi fa. Il vicesindaco è anche sottufficiale della Guardia Costiera, nonché importante membro della Protezione Civile di Cetara. Sul tema covid 19 e contagi, Pappalardo esprime la sua gratitudine all’Usca di Tramonti e assicura di avere la situazione contagi sotto controllo: Abbiamo ancora qualche caso di positività però è tutto sotto controllo. Domani faremo altri tamponi con l’Usca di Tramonti che si è resa sempre disponibile per questi due anni a tutte le nostre richieste sia per i tamponi che per i vaccini. Quanto al tema ripresa del turismo in costiera amalfitana e a Cetara: Ormai siamo pronti, l’estate è alle porte e ognuno si sta attrezzando per far star bene i turisti che arriveranno a Cetara. Adesso è tutto ripartito, tutto aperto, si spera che nelle prossime vacanze pasquali ci saranno i turisti. Cetara prepara anche le spiagge: Per le spiagge ci stiamo attrezzando sia per lidi comunali che per concessioni private. Le linee guida sono un po’ più leggere rispetto agli scorsi due anni. Lo stato di emergenza è finito ma ognuno deve rispettare sempre quello che questi due anni ci hanno insegnato, quindi la mascherina, un po’ di distanziamento e le solite regole da rispettare per evitare brutti inconvenienti.