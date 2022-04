Ripa e Petito firmano il successo del Sorrento. Per la 31esima giornata di campionato il Sorrento ospita il Casarano. Esordio da titolare per il giovane Marciano e Ripa che parte dal 1′. Passa il primo tempo e le squadre sono ferme sullo 0-0, senza occasioni clamorose: solo un paio di contatti su cui l’arbitro sorvola e Ripa che si rende pericoloso, ma trova Ianni pronto alla parata. Nella ripresa i rossoneri sono propositivi e al 59′ Cassata viene atterrato da Sanchez, il direttore di gara assegna un rigore che Ripa finalizza. Passano 2′ e Petito, subentrato a Marciano, raddoppia su azione personale! Al 76′ è ancora Petito che passa a Gargiulo, cross per Ripa che realizza la doppietta. Sorrento – Casarano termina 3-0 con i rossoneri che siglano l’ennesimo successo casalingo!