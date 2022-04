Renato Ruggiero il mago del fritto al Paradise Factory a Positano

Da Napoli a Positano, nella perla della Costiera amalfitana. Elio Rispoli ha scelto un vero e proprio mago del fritto per l’apertura del nuovo punto Paradise Factory . Renato Ruggiero (Carlo Sammarco Pizzeria 2.0) è quel che, ad oggi, potremmo definire come sommo esperto dell’arte della frittura napoletana. Celebre soprattutto per le sue frittatine di pasta dai ripieni fantasiosi e saporitissimi, il mix di Ruggiero brilla oltre che per il suo intenso giallo dorato, anche per intelligenza, tradizione e innovazione in un armonioso concerto di sapori e odori. Vincitore del premio Pastificio DiMartino per la miglior frittatina di pasta dell’anno 2020 di Guida 50TopPizza, Renato Ruggiero tiene anche delle Masterclass e dei corsi di frittura napoletana in cui si possono scoprire ed esplorare i segreti e le regole dell’arte del fritto. Tutto sta nello studio e nella tecnica di fatto, perché come lo stesso Ruggiero racconta, per un fritto perfetto ogni passaggio è veramente importante. Una curiosità, ci ha colpito che preferisca l’olio di girasole all’olio d’oliva, perchè questo copre i sapori. La sua passione è nata quasi per caso, sostituendo un suo collaboratore in cucina…Ma sentiamo che dice a Positanonews TV